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Konya ve çevre illerde eğitimciler, okul müdürünün öldürülmesine tepki gösterdi

AA AA
10.05.2024 15:25
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Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sendika üyesi eğitimciler, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrenci tarafından vurularak öldürülmesini protesto etti.

Konya'da görev yaptıkları okullarda ilk derse girmeyen Türk Eğitim-Sen Konya Şubesi üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bahçesinde bir araya geldi.

Eğitimciler adına konuşma yapan Eğitim-Sen Konya 1 No'lu Şube Başkanı Ali Köç, eğitim camiasını yasa boğan şiddet olaylarına bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

Okullarda şiddet olaylarının attığını ifade eden Köç, eğitim alanında şiddet olaylarının önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

AKSARAY

Aksaray'da da Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Aksaray Başkanı Murat Görmez, okullardaki şiddete karşı yasal düzenleme istediklerini söyledi.

İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden müdüre Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı dileyen Görmez, şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini kaydetti.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da ise Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Teç-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, belirli zaman aralıklarında ellerinde pankartlarla Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanvekili Tevfik Öztürk, burada yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Kentteki, diğer eğitim sendikaları da gün içinde basın açıklaması yaparak, Oktugan'ın öğrenci tarafından vurularak öldürülmesini protesto etti.

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