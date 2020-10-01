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Konya Veteriner Hekimler Odasına genç başkan

KONYA HABERLERİ  | 01.10.2020 14:14 | Son Güncelleme

Konya Veteriner Hekimler Odası başkanlığına seçilen Mesut Koçak düzenlenen törenle görevine başladı.Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Konya Veteriner Hekimler Odası 48.

Konya Veteriner Hekimler Odası başkanlığına seçilen Mesut Koçak düzenlenen törenle görevine başladı.
Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Konya Veteriner Hekimler Odası 48. dönem olağan genel kurulunda oy kullanan 630 delegenin 412’sinin oyunu alarak başkanlığa seçilen ve 1989 yılı doğumlu olması nedeniyle mesleki alanda en genç oda başkanı olarak kayıtlara geçen Mesut Koçak göreve başladı.
Oda binasında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Mesut Koçak, meslektaşları ile el ele vererek birlikte hizmet edeceklerini söyledi. Koçak, “Tüm meslektaşlarımız şüphesiz mesleğimizle ilgili birçok sorunu çözmek için çaba sarf ettiler. Bizlerde bütün enerjimizle çalışmaya devam edip bayrağı daha yüksek noktalara taşımaya hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Hoşgörü şehrinin sunduğu güzellik ve imkanların farkındayız” dedi.
Et ve süt üretiminde açık ara birinci, yumurta üretiminde ikinci olan Konya’nın iyi değerlendirildiği zaman mesleki açıdan bir elmas madeninden farksız olduğunu vurgulayan Konya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Koçak, “Kamu, gıda sektörü, ev ve süs hayvanları ilaç sektörü gibi mesleğimizin her kolunda çalışan meslektaşlarımızın bütün sorunlarının farkındayız. Ben değil, biz diyebilmek için çıktığımız bu yolda değerli meslektaşlarımızın fikir ve görüşlerine her zaman ihtiyacımız olduğunu bilmenizi isteriz. Yeni yönetimimizin mesleğimize, şehrimize ve bölünmez bütünlüğüne inandığımız güzel ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Mesut Koçak, geçmiş dönem oda başkanı Prof. Dr. Aşkın Yaşar’dan görevi devraldı. Oda binasında dualar eşliğinde gerçekleşen devir teslim törenine Türk Veteriner Hekimler Birliği 45, 46 ve 47. Dönem Başkanı Talat Gözet’in yanı sıra oda üyeleri de katıldı.
Öte yandan ilk toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı da yapıldı. Genel sekreterliğe Murat Güven, muhasip üyeliğe Mevlüt Çerezci, yönetim kurulu üyeliklerine de Ekrem Acar ve Ömer Alan getirildi.

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