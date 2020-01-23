Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivaline büyük ilgi

Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu Festival, 26 Ocak Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Konyaaltı Çocuk Festivali’yle öğrenciler sömestr tatiline büyük bir coşkuyla girdi. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Festivalinde çocuklar, eğlenerek tatilin keyfini çıkarıyor. İllüzyon gösterisi, şişme çocuk oyun parkları, masal kahramanları, palyaçolar, yüz boyama, akrobat çocuk bandosu, bilgisayar oyunları ve çeşitli yarışmaların yer aldığı Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivalinde çocuklar, tüm bu etkinliklerden ücretsiz olarak yararlanıyor.

“Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızı her zaman önemsiyoruz” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yarıyıl tatili ve karne almanın heyecanını yaşayan öğrencileri, içerisindeki tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu bir festivalle ödüllendirmek istediklerini söyledi. Esen, “Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivalindeki etkinlikler ile öğrencilerimiz, hem kendilerini geliştiriyor, hem de kaliteli zaman geçiriyor. Açıldığı günden bu yana her gün yüzlerce öğrencinin ziyaret ettiği Festivalimizde öğrencilerle birlikte velilerimiz de eğleniyor. 26 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan Festivalimize tüm çocuklarımızı davet ediyorum” dedi.

