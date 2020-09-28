YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi seçmeleri tamamlandı

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi seçmeleri tamamlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in ‘Müzik Dolu Konyaaltı’ projesi kapsamında başlattığı Müzik Akademisi seçmeleri tamamlandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in ‘Müzik Dolu Konyaaltı’ projesi kapsamında başlattığı Müzik Akademisi seçmeleri tamamlandı. 434 kişinin katıldığı seçmelerden 90 öğrenci başarıyla geçerek akademide eğitim almaya hak kazandı.
“Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu, Özel Yetenek Müzik Sınavına Hazırlık ve Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası” alanlarında müzik eğitimi almak isteyen gençler, Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nde yapılan seçmelerde ter döktü. Buket Güzel’in koordinatörlüğünde Murat Togay, Metin Yıkmaz, Venüs Kovancısoy, Melis Atasoy, Utku Kapcı, Duygu Dikmen ve Işınsu Ermiş’ten oluşan jüri, seçmelere katılan 434 öğrenciyi tek tek mülakata aldı. Sağlık kontrolü sonrası salona alınan öğrenciler zorlu bir mülakattan geçti. 8 gün süren seçmelerin ardından 90 öğrenci, Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nde başvuru yaptıkları alanda eğitim almaya hak kazandı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, göreve geldiği ilk aylarda kurdukları ‘Oda Orkestrası’ ile Konyaaltı’nda çok sesli müziğe geçtiklerini söyledi. Ardından Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’ni kurduklarını ve bu proje için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan (BAKA) hibe aldıklarını kaydeden Esen, “Uzman kadromuz ile yetenekli gençlerimiz hayal ettikleri müzik eğitimini ücretsiz alıyor. En büyük hayallerimden biri dünyaya mal olmuş sanatçılar yetiştirmek. Ben ve hocalarımız bunun mümkün olabileceğine inandık. Bunun gerçek olması için de gayret gösteriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, seçmeleri başarıyla geçen öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:43
Öğle
12:53
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:07

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Bahadır Eczanesi
Muratpasa
Bilgehan Eczanesi
Muratpasa
Bulvar Eczanesi
Muratpasa
Burdur Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Ersoy Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Korkuteli’de jandarma korona virüs denetimi
Korkuteli’de jandarma korona virüs denetimi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
All-star Maçı Yabancıların
All-star Maçı Yabancıların
Evde diş sağlığı hizmeti başladı
Evde diş sağlığı hizmeti başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.