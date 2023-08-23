Konyaaltı Belediyesi’nden oyunculuk kursu

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, yeni dönem hazırlıklarını sürdürüyor. Akademi bünyesinde 18 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik düzenlenecek eğitim kurslarına başvurular başladı. Temel oyunculuk, diksiyon, hitabet ve etkili konuşma eğitim kurslarına başvurular 30 Ağustos’a kadar sürecek.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert, Tiyatro Akademisi ile her yıl hem öğrencilere hem de yetişkinlere eğitim verdiklerini söyledi. Kurs başvurularının 30 Ağustos’a kadar devam edeceğini aktaran Cömert, kurslara katılacak kişileri sınavla alacaklarını da ifade etti.

Konyaaltı’nın sanatla anılan bir ilçe olması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak açtıkları kurslar, yaptıkları sanatsal faaliyetler ile sanatla iç içe bir ilçe oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nde yeni oyuncuların yetişeceğine vurgu yapan Esen, oyuncu olmak isteyenleri bu kurslara beklediklerini dile getirdi. Kurslara başvuru yaptırmak isteyenlerin www.konyaalti.bel.tr adresi veya (0242) 245 55 25 numaralı telefonu araması gerekiyor.

