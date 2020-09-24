Konyaaltı bisikletçisi Downhill Yarışları’nda şampiyon oldu

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Downhill Yarışlarının ‘Elit Erkek’ kategorisinde birinci olan Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı sporcusu Emir Altuğ Yurt, bu mutluluğunu Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile paylaştı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz aylarda Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımını kurmuştu. Kurulduğu günden bu yana pek çok başarıya imza atan Bisiklet Spor Takımı, sporcuların bireysel başarılarıyla da adını duyurdu. Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı sporcusu Emir Altuğ Yurt, katıldığı Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Downhill Yarışlarının ‘Elit Erkek’ kategorisinde birinci oldu. Altın madalya ile dönen Altuğ Yurt, bu mutluluğunu Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile paylaştı.

Kendisini ziyaret eden Emir Altuğ Yurt’un, Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımına geçtiğimiz aylarda katıldığını ve girdiği ilk müsabakada da madalya aldığını dile getiren Başkan Esen şöyle konuştu; “Emir kardeşimiz bisiklet takımımıza yeni katıldı. Katılmasının hemen ardından Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Downhill Yarışlarının Elit Erkekler kategorisinde birinciliği aldı. Bundan çok mutlu olduk. Kutluyoruz, gencecik pırıl pırıl bir kardeşimiz. Bünyemizde böyle bir sporcunun varlığı bizi de mutlu etti. Diğer arkadaşlar için de motive edici bir unsur oldu. Onun daha iyi yerlere ulaşması, bisiklet sporunda daha iyi noktalara gelmesi; başka uluslararası turnuvalarda hem ülkemizi hem de Konyaaltı’mızı temsil etmesi için bizde bir abisi olarak elimizden geleni yapacağız inşallah. Konyaaltı’nda spor adına yapılan her güzel şey bizleri çok mutlu ediyor. Gençlerimizi spora yönlenmeye daha fazla teşvik ediyor. Kendi spor kariyerinde güzel bir basamak atmış olması nedeniyle de Emir’in bir kez daha kutluyorum.”

“Bizlerde, Belediyemiz çatısı altında amatör olarak spora ve sanata gönül veren gençlerimizin, bu gibi profesyonel platformlarda mücadele edip başarılarla dönmelerinin haklı gururu içindeyiz.” diyen Başkan Esen, Emir Altuğ Yurt’a bisiklet sözü verdi.

