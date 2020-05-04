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Konyaaltı Sahili yaz sezonuna hazırlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.05.2020 14:23 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgını sonrası yeniden vatandaşlarla buluşmayı bekleyen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini yeni sezona hazırlıyor.Korona virüs önlemleri kapsamında sahillerin ziyaretçi girişine kapatılmasıyla Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde başlattığı bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgını sonrası yeniden vatandaşlarla buluşmayı bekleyen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini yeni sezona hazırlıyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında sahillerin ziyaretçi girişine kapatılmasıyla Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde başlattığı bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Salgın sonrası ziyaretçilerini tüm güzellikleriyle karşılaması için sahilde baştan aşağı bakım yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı Antalya Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Konyaaltı Sahili’ndeki çalışması devam ediyor. Sahildeki peyzaj alanlarından sosyal donatı alanlarına, cankurtaran kulelerin montajından yol bakımlarına kadar kapsamlı bir bakım-onarım gerçekleştiriyor.

Tüm güzelliğiyle karşılayacak
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını devam ederken Büyükşehir Belediyesi hem Antalya genelinde salgınla etkin şekilde mücadeleye devam ediyor hem de salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Bu kapsamda salgın sonrası ziyaretçilerini yeniden ağırlamayı bekleyen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni yaz sezonuna hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı ekipler Varyanttan başlayarak Konyaaltı Beach Park ve Akdeniz Bulvarı hattı boyunca peyzaj revizyonları yapıyor. Peyzaj alanlarının eksiklikleri tamamlanması ile sulama alt yapısı iyileştiriliyor, ağaçlarda budama işlemi gerçekleştiriliyor.
Ekipler, sahilde tesviye ve kumsal temizliği gerçekleştiriyor aynı zamanda sahil boyunca yer alan merdiven, korkuluk ve rampalarda da bakım onarım ve boyama işlemi yapılıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca cankurtaran kulelerinin montajı, sosyal donatı alanları ile yolların bakımı, duş alanlarının alt yapı sistemleri ile elektrik alt yapısının bakım onarım işlemi yapılıyor.

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