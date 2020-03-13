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Konya’da 530 minibüs dezenfekte edildi

KONYA HABERLERİ  | 13.03.2020 12:39 | Son Güncelleme

Konya’da şehir merkezinde hizmet veren 530 minibüs, koronavirüse (COVID-19) karşı dezenfekte edilirken, okul servisleri ve taksilerinde de dezenfekte edileceği belirtildi.Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası tarafından koronavirüs (COVID-19) karşı Konya merkezinde hizmet veren ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

Konya’da şehir merkezinde hizmet veren 530 minibüs, koronavirüse (COVID-19) karşı dezenfekte edilirken, okul servisleri ve taksilerinde de dezenfekte edileceği belirtildi.
Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası tarafından koronavirüs (COVID-19) karşı Konya merkezinde hizmet veren ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda odaya bağlı 530 minibüs dezenfekte edildi.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ve Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, her gün binlerce kişinin kullandığı minibüslerde dezenfekte çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. Karabacak, “Konyalı vatandaşlarımızın ulaşım amaçlı kullandıkları minibüslerimizde koronavirüs ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planını uygulamaya başladık. Bu bağlamda minibüslerimizde dezenfeksiyon işlemleri yapılarak her türlü virüsten vatandaşlarımızı korumaya çalışıyoruz. Şu an toplu taşıma araçlarımız olan minibüs, okul servis araçları ve taksilerde çalışmalarımızı yürüterek virüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Karabacak, kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesinin önemine de dikkat çekerken, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerini, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemeleri gerektiğini vurguladı.
Akıncılar Durağı Başkanı Özgür Çınar ise, “Akıncılar Durağı olarak koronavirüse karşı mücadelede vatandaşımızın sağlığı için, araçlarımızı düzenli olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından yetki belgesine sahip olan kurum ile dezenfekte ediyoruz. Tüm vatandaşlarımız güven içinde araçlarımızı kullanabilirler” ifadelerini kullandı.

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