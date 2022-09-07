Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 5 zanlı yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelenerek takibe aldıkları otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Yapılan aramada, 183 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ile 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Otomobildeki İ.B, M.İ, S.İ, F.S. ve H.Ç. gözaltına alındı.

