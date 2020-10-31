Konya'da av tüfeğiyle kazara arkadaşını öldüren genç tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bağ evinde arkadaşını kazara av tüfeğiyle vurarak öldüren genç tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan R.T.Ç. (16), A.Y.T. (14) ve B.T. (17), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan R.T.Ç. tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde, dün Kamaşı mevkisindeki bağ evine eğlenmek ve sohbet etmek amacıyla üç arkadaşıyla birlikte giden Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi A.O.K'ye (14), arkadaşı R.T.Ç, evde bulunan dedesine ait av tüfeğini şaka yapmak için doğrultmuştu. Bu sırada kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği A.O.K, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından R.T.Ç. ile birlikte evde bulunan arkadaşları A.Y.T. ve B.T'yi gözaltına almıştı.

