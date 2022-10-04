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Konya'da av tüfeğiyle kazara kendini vuran genç yaralandı

04.10.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da av tüfeğiyle kazara kendini vuran genç yaralandı

Konya'nın Çumra ilçesinde, elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Türkmenkarahüyük Mahallesi'ndeki evlerinde babasına ait av tüfeğiyle oynayan İ.B. (17), silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.B, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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