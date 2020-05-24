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Konya'da bayramın ilk günü trafik denetimleri sürüyor

KONYA HABERLERİ  | 24.05.2020 15:46 | Son Güncelleme

Konya'da bayramın ilk günü trafik denetimleri sürüyor

Konya'da Ramazan Bayramı'nda alınan önlemler kapsamında, polis ekiplerinin denetim noktalarındaki kontrolleri sürüyor.

Polis ekipleri, Mevlana Meydanı'ndaki kontrol noktasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde denetimlerine devam etti.

Ekipler, yoğunluk olmasa da araçlarıyla yola çıkan vatandaşların bir yandan izin belgelerini kontrol ederken, bir yandan da Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadıklarını denetledi.

Durdurulan araç sürücülerinden bazıları, yakınlarının mezarını ziyaret etmek için dışarı çıktıklarını ve yasaktan haberdar olmadıklarını kaydetti. Sürücüler, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

Öte yandan Konya-Ankara ve Konya-Kırıkkale kara yolunun ana bağlantı yolu olan D715 kara yolunun geçtiği Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri bayramın ilk gününde de devam etti.

Denetimlerde ekipler, durdukları araç sürücülerinin bayramlarını kutlarken, tır ve kamyon harici tüm araçların, izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti..

İzin belgesi olmayan sürücüler, idari para cezası yazıldıktan sonra kontrol noktasından geri gönderildi.

Sivil araçlar ve toplu taşıma araçlarını durdurarak seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlarken, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu.

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