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Konya'da depremzedeler için yapılan Karatay Konukevi açıldı

18.04.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Karatay Belediyesi tarafından depremzedeler için yapılan konukevi törenle açıldı.

Konya'da depremzedeler için yapılan Karatay Konukevi açıldı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki büyük depremlerin ardından o günden bu yana bir ayaklarının Hatay'da olduğunu söyledi.

Tüm belediye başkanlarıyla, odalar, STK'lar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Hatay ayağa kalkıncaya kadar da orada olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kılca, "Çünkü acılarınız, acılarımızdır. Bu anlayışıyla da; Cumartesi akşamı Konya Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerimizle Hatay'a kazandırdığımız Konya Konteyner Kenti'nin ilk etabını hizmete açmıştık." diye konuştu.

Bugün de yine Konya'da misafir ettikleri depremzede vatandaşlar için inşa edilen Karatay Konukevi'nin açılışında birlikte olduklarını belirten İnce, şunları kaydetti:

" Karaaslandede Mahalle'mizde bin 627 metrekare inşaat sahasında, 5 bin 107 metrekare de arsa üzerine kurduğumuz ve 54 daireden oluşan projemizi bir aydan daha kısa bir süre içerisinde tamamlamanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim. İçerisinde çocuk oyun parkı da bulunan, her biri 29 metrekareden oluşan ve yerden ısıtmalı, doğalgazlı olan dairelerimizde bir ailenin ihtiyaç duyacağı her türlü eşya da mevcut. Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak bugün açılışını yaptığımız projemizden istifade eden tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, pek çok müjdeyi içerisinde barındıran Kadir Gece'mizi ve ardından gelecek Ramazan Bayramı'mızı şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

Konya Valisi Vahdettin Özkan'da Konyalıların, ilk günden itibaren hep deprem bölgesinde insanlarla beraber olduklarını, çok hayati çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Bu çalışmaların bir örneğinin de bugünkü konutlar olduğunu vurgulayan Özkan, " Karatay Belediye Başkanımız Hasan Bey'e çalışma ekibi ile birlikte kısa zamanda konutları inşa ettiği, ihtiyaç zuhur ettiği zaman kullanmak üzere tüm müştemilatı ile tahsis ettiği için çok teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun. İnşallah hep beraber acısıyla tatlısıyla birlik ve beraberlik içinde bu sıkıntıları da aşacağız. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, afiyet olsun diyorum. Hayırlı geceleriniz, mübarek geceleriniz olsun diyorum Allah'a emanet olun." dedi.

Açılış sonrası depremzedelerle birlikte iftar yapıldı.

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