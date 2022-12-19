Konya'da evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde farklı tarihlerde birçok evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adreslere giden ekipler, 17 bin 100 lira, 2 cep telefonu, 1 motosiklet, 1 bisiklet ve 1 flaş belleğin çalındığını tespit etti.

Polis, 5 adresten hırsızlık yaptığı ve 2 adreste de hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu öne sürülen zanlıyı yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekiplerce kimliği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

