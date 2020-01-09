YURTHABER
  4. Konya’da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Konya’da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 09.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında Ereğli Adana kara yolu üzeri Kuzucu Kavşağında meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Ereğli Adana kara yolu üzeri Kuzucu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ereğli istikametine seyir halinde olan Ali İhsan B. idaresindeki 78 SK 423 plakalı hafif ticari araç ile Karaman istikametine dönüş yapmak isteyen Abdrurrahman Ö. yönetimindeki 33 BCP 18 plakalı tır, kavşakta çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
KOSKİ’den hanedeki kişi sayısı 6 ve üzeri olan abonelere kademeli indirimKOSKİ’den hanedeki kişi sayısı 6 ve üzeri olan abonelere kademeli indirim
Başkan Oprukçu: “Ortak paydamız Ereğli”Başkan Oprukçu: “Ortak paydamız Ereğli”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Bu da protokol kuralları kursu

Bu da protokol kuralları kursu

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Konya Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:02
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:16

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Bilge Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Birlik Eczanesi
Selcuklu
Ertürk Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bozkır’a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı

Bozkır’a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konya’da tekvando siyah kuşak ve dan terfi sınavları yapıldı

Konya’da tekvando siyah kuşak ve dan terfi sınavları yapıldı

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.