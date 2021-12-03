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Konya'da Mevlana'nın vefatının 748. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

03.12.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Mevlana'nın vefatının 748. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından Mevlana'nın vefatının 748. yıl dönümü dolayısıyla "Mine'l Aşk" Türk Tasavvuf Musikisi Konseri düzenledi.

Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda genel sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Mehmet Gönül'ün gerçekleştirdiği konseri çok sayıda müzik sever izledi.

NEÜ Rektörü Cem Zorlu, konser öncesinde yaptığı konuşmada, yapımda birçok kişinin emeği olduğunu belirterek yönetmen Gönül'e teşekkür etti.

Allah aşkının tüm aşkların ötesinde bir duygu olduğuna dikkati çeken Zorlu, şöyle konuştu:

"Aşk biliyorsunuz duygunun zirvesidir. Bu konser Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleri için yapılan tören ihtifallerinin hemen başında gerçekleştiriliyor. İhtifalleri Türk müziğiyle karşılamanın bir anlamı var. Konya tarihi dokusu itibariyle farklı bir şehir, birçok medeniyeti kendi içinde barındırmış ve çok kültürlü bir hale gelmiş. Müzik itibariyle de Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarının bundan sonraki süreçte dünyada da ses getiren bir hale geleceğini ümit ediyor ve düşünüyorum."

Dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan konserde 15 eser sanatseverlerle buluşturuldu.

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