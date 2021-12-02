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Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmene ceza

02.12.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmene ceza

Konya'da öğrencisine kötü davrandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sınıf öğretmenine görev yeri değişikliği ve maaş kesintisi cezası verildi. Öğretmenin hizmet içi eğitim alması da kararlaştırıldı.

Merkez Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda, 7 Eylül'de cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, birinci sınıfa başlayan öğrencisi A.Ç'ye kötü davrandığı öne sürülen A.İ. hakkında başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, müfettişlerin soruşturması sonucu öğretmen A.İ'nin görev yerinin değiştirilmesine, maaşından kesinti yapılmasına ve A.İ'nin hizmet içi eğitim almasına kadar verdi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımda, öğrencinin ağlayarak annesini istemesi üzerine öğretmenin çocuğu azarladığı ve hakaret ederek susturmaya çalıştığı görülüyordu.

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