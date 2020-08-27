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Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 27.08.2020 17:24 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Yunak-Akşehir karayolunun 4.

Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yunak-Akşehir karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunak istikametine seyir halinde olan, Kemal E. idaresindeki 42 Y 7761 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarında durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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