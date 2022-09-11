Konya'da otomobil koyun sürüsüne çarptı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 8 koyun telef oldu.

Yasin Uğurlu idaresindeki 42 ALZ 855 plakalı otomobil, Karabulak Kavşağı Isparta Caddesi üzerinde, Murat Mernekli’nin yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan koyunlardan 8'i telef oldu. Kazada sürücü yaralanmazken araçta maddi hasar oluştu.



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