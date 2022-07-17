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Konya'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

17.07.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

N.T. idaresindeki 42 AAJ 291 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 13. kilometresinde, Gevrekli Mahallesi yakınlarında Mehmet Emin Görür'ün (58) kullandığı 42 ADF 975 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Görür, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gevrekli Mahallesi'ndeki evinden alışveriş için Seydişehir'e gittiği öğrenilen Görür'ün yakınları, hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

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