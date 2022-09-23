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Konya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

23.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Konya'da park halindeki otomobillerden teyp ve hoparlör çaldığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, park halindeki otomobilin sol ön camının kırılarak 2 hoparlörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen K.B'nin evinde yapılan aramalarda 22 hoparlör ile 7 teyp ve arabalardan çalınan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Konya Otomobil hırsızlık

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