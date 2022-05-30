Konya'da serinlemek için girdiği gölette boğulan lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği gölette boğulan lise öğrencisinin cenazesi, toprağa verildi.

Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9'uncu sınıf öğrencisi Yakup Yılmaz'ın (15) cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından merkez Meram ilçesinin Kaşınhanı Mahallesi'ne getirildi.

Yılmaz'ın cenazesi, Han Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından İstasyon Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Yılmaz'ın yakınları ile öğretmenleri ve sınıf arkadaşları katıldı.

Yakup Yılmaz, dün aynı okuldaki arkadaşlarıyla yerleşim merkezi yakınlarında bulunan göletin kenarına piknik yapmaya gitmiş ve serinlemek amacıyla girdiği gölette bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri, su altında arama kurtarma çalışmasıyla, kıyıya yaklaşık 10 metre mesafede Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşmıştı.



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