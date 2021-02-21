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Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

21.02.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı cezaevine gönderildi.

Konya ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 19 Şubat'ta Konya'nın Selçuklu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 40 tabanca ile silahlara ait 7,65 mm çapında mermiler ele geçirildi.

Operasyonda silahları yasa dışı yollardan satmaya çalıştıkları belirlenen B.Y, H.A, N.B, F.P. ve T.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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