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Konya'da "soğuk çay" nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığın tutukluluk hali sürecek

21.03.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da "soğuk çay" nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanığın tutukluluk hali sürecek

Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisi Emel Göçer'i tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Muhammed İlhan ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İlhan, önceki beyanlarını tekrarladı, olay sırasında şoka girdiğini iddia etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin akıl ve ruh sağlığına ilişkin sağlık raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını belirterek, karar aşamasına, rapor mahkemeye ulaştıktan sonra geçilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl ve ruh sağlığına ilişkin raporun hazırlanmasını beklemeye ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göçer (33) ile beraberindeki iki kişi, yol kenarındaki çay bahçesinde mola vermiş, Göçer, istediği çayın soğuk geldiği gerekçesiyle işletmeci Muhammed İlhan (41) ile tartışmıştı. İlhan'ın tabancayla başından vurduğu Göçer, Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Tutuklanan İlhan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Sanık, ilk savunmasında "Ben bunların kim olduklarını bilmiyorum. Bunlara baktım ve hiç iyi görmedim. O nedenle 'Buradan gidin.' dedim. Ancak olayı büyüttüler. Düzeni bozmak istediler, rüşvet istediler. Bunlardan şüphelendim. Güzellikle 'Gidin' dedim ama gitmediler." ifadelerini kullanmış, maktul ve yakınları tarafından annesine tekme atıldığını öne sürmüştü.

Tanık Nurcan Atik ise sanığın maktulü "Çay soğuk." dediği için kolundan tutup zorla içeri götürmek istediğini söylemiş, "Emel 'Kolumu bırak.' deyince Emel'e tokat attı. Tokadın etkisiyle Emel, semavere çarpınca semaver devrildi. Araca binmek üzereyken 'Bekle, geliyorum.' diyerek içeri koştu. Elinde silahla geri geldi ve 'Sizi öldüreceğim.' diye bağırdı. Sürücü kapısının yanında 'Tamam gidiyoruz' demesine rağmen silahı kafasına dayayıp Emel'e ateş etti." beyanında bulunmuştu.

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