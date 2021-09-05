Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, traktörle minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir-Isparta kara yolunda Reyhan Huğlu idaresindeki plakasız traktör, karşı yönden gelen Abidin Arslan yönetimindeki 42 BVH 77 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle traktörden yola savrulan sürücü Reyhan Huğlu ve eşi Şerife Huğlu, minibüs sürücüsü Abidin Arslan ile araçta bulunan yolcu Zeynep Yeşeri yaralandı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde götürdü.

Tedavilerine başlanan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Reyhan ve Şerife Huğlu Konya'ya sevk edildi.



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