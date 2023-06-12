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Konya’da trafik kazası: 4 yaralı

12.06.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Taşağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 42 AKM 817 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı yöne seyir halindeki O.S. yönetimindeki 42 K 3163 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her 2 araç sürücüsü ile araçlarda bulunan E.G. ve K.S. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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