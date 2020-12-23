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Konya'da üniversite yerleşkesinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

KONYA HABERLERİ  | 23.12.2020 11:59 | Son Güncelleme

Cesedi bulunan kişinin ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi

Konya'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Kampüs içerisindeki ormanlık alana kamp yapmaya giden iki genç tarafından gezinti sırasında bölgede bulunan cesede ilişkin, polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Abidin Öztürk'e (55) ait olduğunu belirledi.

Öztürk'ün, Karaman'da yaşayan annesi Saliha Öztürk'ün (87) 10 gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Öztürk'ün ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Konya'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda kamp yapmaya giden iki genç tarafından dün bölgede erkek cesedi görülmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlatmıştı.

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