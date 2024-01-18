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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA AA
18.01.2024 10:57 | Son Güncelleme:
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Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında iki otomobili durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, iki aracın LPG takında toplam 26 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda araçlardaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, narkotik köpeğinin uyuşturucu maddenin kokusunu almasını engellemek için LPG tankı içerisine gres yağı sürdükleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Konya uyuşturucu operasyonu lpg tankı

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