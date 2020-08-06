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Konya’da yeni korona virüs önlemleri

KONYA HABERLERİ  | 06.08.2020 09:42 | Son Güncelleme

Konya Hıfzıssıhha Kurulu, kurulacak kontrol noktalarında test sonucu pozitif çıkan kişilerin şehir giriş ve çıkışlarına izin verilmemesini kararlaştırdı.

Konya Hıfzıssıhha Kurulu, kurulacak kontrol noktalarında test sonucu pozitif çıkan kişilerin şehir giriş ve çıkışlarına izin verilmemesini kararlaştırdı. Ayrıca özel eğitim kurumlarının 15 Ağustos’ta başlayacak telafi eğitimleri 31 Ağustos’a kadar ertelendi.
Vaka sayısı artış gösteren Konya’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu bir takım kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda, 15 Ağustos’tan itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerini 31 Ağustos’a kadar ertelendi. Özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde 31 Ağustos’a kadar eğitimlere ara verildi. Özel araçları ile şehre giriş yapan veya şehir dışına çıkış yapan kişilerin kontrol noktalarında ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada Covid-19 pozitif hasta olup, evde kalmasına karar verildiği tespit edilen kişilerin tespiti halinde giriş ve çıkışlarına izin verilmeyecek. Kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 294. maddesine istinaden aynı Kanun’un 282. maddesinde belirtilen cezai müeyyidelerin uygulanacağı bildirildi.
Öte yandan ikametleri yurt dışında olan kişilerin talep etmeleri halinde korona virüs testini ücretli olarak test merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabilecekleri de duyuruldu.

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