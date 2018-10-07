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Konyaspor - Beşiktaş U21 maçında Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet darp edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.10.2018 16:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş U21 takımı ile Konyaspor U21 takımı arasında oynanan lig maçının ardından olaylar çıktı! Beşiktaş teknik direktörü Yasin Sülün ve futbolcular darp edildi.

Konyaspor - Beşiktaş U21 maçında Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet darp edildi

Konyaspor ile Beşiktaş'ın U21 takımlarının oynadığı maçın bitiminde kavga çıktı.

Ev sahibi Konyaspor'un futbolcuları, teknik heyeti ve sahaya giren taraftarlar, Beşiktaş U21 Takımı'nın futbolcularına ve teknik direktör Yasin Sülün'e saldırıda bulundu.

Sahaya giren polisler, kavgayı sonlandırmaya çalıştı. Bu sırada dışarıda bulunan taraftarlardan bazılarının "Parçala" diye bağırması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş U21 Konyaspor U21 Yasin Sülün

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