Konyaspor - Beşiktaş U21 maçında Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet darp edildi

Konyaspor ile Beşiktaş'ın U21 takımlarının oynadığı maçın bitiminde kavga çıktı.
Ev sahibi Konyaspor'un futbolcuları, teknik heyeti ve sahaya giren taraftarlar, Beşiktaş U21 Takımı'nın futbolcularına ve teknik direktör Yasin Sülün'e saldırıda bulundu.
Sahaya giren polisler, kavgayı sonlandırmaya çalıştı. Bu sırada dışarıda bulunan taraftarlardan bazılarının "Parçala" diye bağırması dikkat çekti.
Emre Belözoğlu'ndan sosyal medyadan Volkan Demirel mesajı
Galatasaray'ı şok eden karar! Gerçek ortaya çıktı...
Nabil Dirar: Bir aslan asla ölmez
Şenol Güneş, Cenk Tosun'u Beşiktaş'a istiyor
Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi
Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu
Ronaldo Paris Hilton'un avukatıyla anlaştı
Bayern Münih'in Cengiz Ünder'e 60 milyon euro teklif edeceği iddia edildi
Gazişehir Gaziantepspor'da Ümit Özat sesleri
Bayern Münih'te oynayan Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum