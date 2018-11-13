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Konyaspor'dan Rıza Çalımbay'a cevap!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 13.11.2018 10:05 | Son Güncelleme

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu bir araya geldi. Tolantı sonrası yapılan açıklamada Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının nedeninin, Konyaspor'un hedefleri konusunda aynı düşünce içinde olmamaktan kaynaklandığı belirtildi.

Konyaspor'dan Rıza Çalımbay'a cevap!

Sezon başında göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor'da, yönetim kurulu dün akşam bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere yönetim kurulumuz yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Sayın Rıza Çalımbay ile devam etmeme kararı almıştır. Bu kararın alınmasındaki en büyük sebep sayın hocamızla Atiker Konyaspor’un hedefleri konusunda aynı düşünce içinde olmamamız gelmektedir. Atiker Konyaspor mevcut kadrosuyla sürekli şikayet konusu olacak ve küme düşmeme hedefine odaklanacak bir takım değildir."

"HER RÖPORTAJDA KADRO YETERSİZLİĞİNDEN BAHSETTİ"
Yapılan açıklamada Konyaspor gibi bir takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final, final oynamaya alışmış güçlü bir takım olduğu vurgulanırken, Çalımbay'ın her röportajında kadro yetersizliğinden şikayet ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon çok özel nedenlerle yaşanan sıkıntılar hariç, son yıllarda Atiker Konyaspor’un başarıları hedefleri ortadadır ve ligin üst sıralarını zorlarken Türkiye Kupası’nda yarı final, final oynamaya alışmış güçlü bir takım hüviyetindedir. Bu hedefleri sadece bir sezon öncesine bakarak sürekli küçümser ifadelerin kullanılması, geniş ve son derece yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz olmasına rağmen, her röportajda yetersizlikten bahsedilmesi, mağlubiyetlerin tamamında sorumluluğun futbolcularımıza yüklenmesi, takımın puan kaybettiği maçların özellikle ikinci yarılarında oyundan düşmesi camiamızda büyük rahatsızlık yaratmıştır. Lig sıralamasında aşağıdaki takımlara bakarak yapılan örneklemeler sayın hocamızla camiamızın görüş farklılıklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Oysa sezonun ikinci maçından başlamak üzere camiamızın yakinen bildiği nedenlerden ötürü kaybettiğimiz puanlar neticesinde ligin zirvesinden uzaklaşmamızın nedenleri Atiker Konyaspor’u yakından takip edenler tarafından net bir şekilde bilinmektedir."

"SIRADIŞI BİR KARAR GİBİ GÖRÜLEBİLİR"
Rıza Çalımbay ile ayrılığın sıradışı bir karar olarak görülebileceğine vurgu yapılan açıklamada, " Şu ana kadar 17 puan toplayan ve son maçını kazanan bir teknik adamla yolların ayrılması sıradışı bir karar gibi görülebilir. Böyle bir durumda camiamızın bu kararı alan yönetim kurulunun karşısında, teknik heyetin yanında olması ve gelişmeleri ciddi şekilde eleştirmesi gerekirdi. Ancak Konyasporlu taraftarların tamamının yönetim kurulumuzun aldığı bu kararı desteklemesini, spor kamuoyunun takdirine ve objektif yorumlarına bırakıyoruz.

Atiker Konyaspor’un topladığı puanlar önemlidir ama sevk ve idarede yaşanan sıkıntılar nedeniyle ciddi kayıpların yaşandığı da aşikârdır. Türkiye Kupası’ndan elendiğimiz karşılaşmada alınan sonuç kısa süre önce kupayı kazanmış bir takıma yakışmayacak niteliktedir. Konyaspor’un hedefleri bellidir. Yönetim kurulumuz bu hedeflere inanacak ve bu doğrultuda ilerleyecek isimlerle yoluna devam etme kararı almıştır" denildi.

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