Konyaspor'dan Rıza Çalımbay'a cevap!

Sezon başında göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor'da, yönetim kurulu dün akşam bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere yönetim kurulumuz yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Sayın Rıza Çalımbay ile devam etmeme kararı almıştır. Bu kararın alınmasındaki en büyük sebep sayın hocamızla Atiker Konyaspor’un hedefleri konusunda aynı düşünce içinde olmamamız gelmektedir. Atiker Konyaspor mevcut kadrosuyla sürekli şikayet konusu olacak ve küme düşmeme hedefine odaklanacak bir takım değildir."

"HER RÖPORTAJDA KADRO YETERSİZLİĞİNDEN BAHSETTİ"

Yapılan açıklamada Konyaspor gibi bir takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final, final oynamaya alışmış güçlü bir takım olduğu vurgulanırken, Çalımbay'ın her röportajında kadro yetersizliğinden şikayet ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon çok özel nedenlerle yaşanan sıkıntılar hariç, son yıllarda Atiker Konyaspor’un başarıları hedefleri ortadadır ve ligin üst sıralarını zorlarken Türkiye Kupası’nda yarı final, final oynamaya alışmış güçlü bir takım hüviyetindedir. Bu hedefleri sadece bir sezon öncesine bakarak sürekli küçümser ifadelerin kullanılması, geniş ve son derece yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz olmasına rağmen, her röportajda yetersizlikten bahsedilmesi, mağlubiyetlerin tamamında sorumluluğun futbolcularımıza yüklenmesi, takımın puan kaybettiği maçların özellikle ikinci yarılarında oyundan düşmesi camiamızda büyük rahatsızlık yaratmıştır. Lig sıralamasında aşağıdaki takımlara bakarak yapılan örneklemeler sayın hocamızla camiamızın görüş farklılıklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Oysa sezonun ikinci maçından başlamak üzere camiamızın yakinen bildiği nedenlerden ötürü kaybettiğimiz puanlar neticesinde ligin zirvesinden uzaklaşmamızın nedenleri Atiker Konyaspor’u yakından takip edenler tarafından net bir şekilde bilinmektedir."