KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Konyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor ile Fenenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşlaşmayı a Arda Kardeşler yönetecek. Peki Konyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor Fenerbahçe maçının saati ve kanalı...
Konyaspor Fenerbahçe maçı 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te başlayacak.
Konyaspor Fenerbahçe maçını beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Endri, Muriç, Bytyqi, Pavicic, Muhammet
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Lemos, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, Rossi, Lincoln, Emre Mor, Valencia
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