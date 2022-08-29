KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Konyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor ile Fenenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşlaşmayı a Arda Kardeşler yönetecek. Peki Konyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor Fenerbahçe maçının saati ve kanalı...

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Fenerbahçe maçı 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te başlayacak.

Konyaspor Fenerbahçe maçını beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

KONYASPOR FENERBAHÇE KARŞILAŞMASININ MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Endri, Muriç, Bytyqi, Pavicic, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Lemos, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, Rossi, Lincoln, Emre Mor, Valencia

