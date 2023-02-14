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Konyaspor Manchester City’den Marlos Moreno ve Dinamo Zagreb’den Mahir Emreli’yi kiraladı!

14.02.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Konya ekibinden yapılan açıklamada, Manchester City’den Marlos Moreno ve Dinamo Zagreb’den Mahir Emreli’yi kiraladı. İşte detaylar...

Konyaspor Manchester City’den Marlos Moreno ve Dinamo Zagreb’den Mahir Emreli’yi kiraladı!
Marlos Moreno

Marlos Moreno

KOL Kolombiya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Troyes
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Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Marlos Moreno’nun sezon sonuna kadar transferi konusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SON OLARAK TROYES'TE OYNADI!

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Orta saha sağ ve sol kanat bölgesinde görev yapan Moreno, son olarak Fransa 1. Lig takımlarından Troyes forması giydi.

BİR TRANSFER DAHA

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Moreno’nun yanı sıra 25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet Mahir Emreli ile de sezon sonuna kadar transferi konusunda Hırvatistan Süper Lig takımlarından Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Azerbaycan Milli Takım formasını 39 kez giyen Emreli, bu sezon takımı Zagreb ile toplam 13 maça çıktı ve 3 gol attı.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

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Yeşil-beyazlı kulüp, önümüzdeki günlerde ara transfer döneminde takıma katılan futbolculara imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

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