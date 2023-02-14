Konyaspor Manchester City’den Marlos Moreno ve Dinamo Zagreb’den Mahir Emreli’yi kiraladı!

Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Marlos Moreno’nun sezon sonuna kadar transferi konusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SON OLARAK TROYES'TE OYNADI!

Orta saha sağ ve sol kanat bölgesinde görev yapan Moreno, son olarak Fransa 1. Lig takımlarından Troyes forması giydi.

BİR TRANSFER DAHA

Moreno’nun yanı sıra 25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet Mahir Emreli ile de sezon sonuna kadar transferi konusunda Hırvatistan Süper Lig takımlarından Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Azerbaycan Milli Takım formasını 39 kez giyen Emreli, bu sezon takımı Zagreb ile toplam 13 maça çıktı ve 3 gol attı.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yeşil-beyazlı kulüp, önümüzdeki günlerde ara transfer döneminde takıma katılan futbolculara imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

