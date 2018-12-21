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Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini uzattı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 21.12.2018 18:36 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan takım kaptanlarından Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini uzattı

Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Ömer Ali Şahiner, "Öncelikle çok mutluyum. İlk gün imza attığımdaki gibi heyecanlıyım. Son derece mutluluk ve gurur verici bir durum. Şu an geldiğim noktada hem takımın kaptanlarından hem de artık tecrübeli ağabeylerden biriyim ve bu konuda da son derece mutluyum. Biraz eskiye dönecek olursak kulübe geldiğim ilk günden bu yana taraftarlarımızla birlikte iyi kötü günlerimiz oldu ama her zaman bana ve takıma destek verdiler. Bu anlamda küçüğünden büyüğüne herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum sürece birlik ve beraberlik içinde çok önemli başarılara imza attık. Bundan sonrası için de nice zaferlerle dolu sezonlar diliyorum. Hem benim için hem Konyasporumuz için hayırlı uğurlu olur inşallah. Tabii burada kağıtta resmiyette bir sözleşme vardı. Gönüller kalpler her zaman burada Konyaspor’la birlikte. Biz de bu sevginin, bu ailenin içinde kendimize bir yer bulduysak ve buna devam ediyorsak ne mutlu bize. Ben ailemle birlikte son derece mutluyum. Gelen giden, konuşulan teklifler her zaman oldu, bunlar vardı. Bazılarının belki en büyük hayalidir ama ben en büyük hayalimi burada Konyaspor arması altında kaptan olarak sahaya çıktığım gün yaşadım. Avrupa Ligi’nde sahaya çıktığımda yaşadım, kupalar kaldırdığımda yaşadım. İnşallah bu zaferlere niceleri eklenir çok daha başarılı, çok daha güzelini yine hep birlikte yaşarız" dedi.

"ORTAK PAYDAMIZ KONYASPOR"
Konyaspor için elinden gelenin en iyisini yapacağını da ifade eden Ömer Ali Şahiner, "Başkanımız Hilmi Kulluk’un, ikinci başkanımız Selçuk Aksoy’un, diğer yöneticilerimizin ve bizim tarafımızdan hem kendi menajerimin hem ailemin genel olarak baktığımızda herkesin ortak noktası Konyaspor’du. Benim buradaki mutluluğumdu. Bu anlam üzerine her şeyi döktük konuştuk, her şeyi sonuca bağladık. Çok sıkıntılı bir süreç olmadı, zor bir durum olmadı. Biraz önce söylediğim gibi hepimizin ortak paydası Konyaspor olunca herkes fedakarlık yaparak güzel bir anlaşmayı devam ettirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum, hem ilgilerinden hem desteklerinden dolayı. Bu saatten sonra benim yapacağım bundan önce olduğu gibi kulübüm için, Konyaspor için elimden gelenin her zaman fazlasını yapmak olacaktır" diye konuştu.

İmza töreninin ardından Ömer Ali Şahiner, eşi Ecem Şevval Şahiner, kızları Zeynep Mira Şahiner ve asbaşkan Osman Koçak, 2022 numaralı forma ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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ömer ali şahiner konyaspor

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