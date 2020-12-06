Konyaspor performansıyla göz dolduruyor

Şu ana kadar 7 gol yiyen Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor (5) ve Galatasaray (7) ile ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, AA muhabirine, yeşil-beyazlı takımın 11 haftalık performansını değerlendirdi.

2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Erkan, "Gençlerbirliği ve Denizlispor beraberliği ile Beşiktaş galibiyetinden elde ettiğimiz puanlarla lige başlamak bize iyi moral oldu. Daha sonra Fenerbahçe galibiyetiyle geçmişte yaşanan olumsuzluklar unutuldu ve oyuncularımıza inanılmaz bir öz güven geldi. Takımımızın temel özelliklerinden birisi ayağa iyi pas yapması. Topa sahip olarak, doğru oyunla bugüne kadar iyi bir görüntü verdik. Ligdeki 10 haftalık görüntümüz bizi gayet mutlu ediyor" diye konuştu.

Konyaspor'un sakatlık ve hastalıklardan ideal kadroyu kurmakta zorlandığını ifade eden Erkan, bu dönemde Abdülkerim Bardakçı ve Adil Demirbağ gibi iki yetenekli stoperi takıma kazandırmanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirtti.

"SEHİC VE KRAVETS TAKIMI RAHATLATTI"

Sezon başında nokta transferler gerçekleştirdikleri anlatan Erkan, şunları kaydetti:

"İbrahim Sehic ve Artem Kravets transferleri çok iyi oldu. Sehic kalede çok iyi işler çıkarıyor. Kravets'in gol yollarındaki inanılmaz bitiriciliği, istekli arzulu oyun oynaması takımı çok rahatlattı. Şimdi eksiklerimiz yok mu, var tabii ki. Sakatlıklar, cezalılar ve hastalıktan eksiklerimiz var. Alternatif zenginliği yapmamız lazım. Devre arası için hem limit anlamında hem de kontenjan anlamında çalışmalar yapıyoruz. İsmail hoca oyunculara özgürlük tanıyor. Futbolcunun özel yeteneklerini ortaya çıkarması için serbest bırakıyor. Bu rahatlık oyuncularımıza özgüven sağlıyor. İsmail hoca çalışkan ve işine aşık bir hocamız. Takımın eskileri ile yeni gelenler arasındaki uyum da çok iyi olunca genel anlamda hem taraftarları hem de bizleri mutlu eden bir oyun çıkıyor ortaya. Tabi bu başarıların arkasında yönetimin her zaman takımın arkasında durması da var. Yönetim, ne futbolcuları ne de kulüpteki çalışanları hiç bir zaman mağdur etmiyor. Yönetimin her zaman verdiği sözlerin arkasında durması ve güçlü iradesinin bu başarılara büyük katkısı var."

Erkan, Konyaspor'u her takım için tehdit oluşturabilecek, kendine öz güveni tam, kazanmak için sahaya çıkan ve topa sahip olan bir takım haline getirmek istedikleri kaydetti.

