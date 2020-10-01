YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor sezon başlangıcından memnun

Konyaspor sezon başlangıcından memnun

KONYA HABERLERİ  | 01.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Sportif Direktör Adnan Erkan: "Beşiktaş maçı bizim açımızdan gayet güzel geçti. Konyaspor güzel bir oyun sergiledi. İki haftalık süreçte fiziksel anlamda belki istenen kıvama gelemesek de bu iki haftalık sonucu gayet olumlu görüyoruz"

BASİR GÜLÜM - İttifak Holding Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İki haftalık süreçte fiziksel anlamda belki istenen kıvama gelemesek de bu iki haftalık sonucu gayet olumlu görüyoruz." dedi.

Erkan, hafta sonu oynayacakları Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasını maç yapmadan geçirdiklerinden diğer takımları izleyerek değerlendirdiklerini anlatarak, ikinci hafta Gençlerbirliği maçıyla kendilerini test ettiklerini söyledi.

Gençlerbirliği deplasmanından alınan 1 puanın kendileri için büyük moral olduğunu vurgulayan Erkan, "Arkadaşlarımız Gençlerbirliği maçıyla kendilerini daha iyi tanıma fırsatı buldu. Teknik direktör İsmail Kartal hocamız da kendini ve takımı bu maçla tartmış oldu ve Beşiktaş maçına daha rahat ve moralli bir şekilde hazırlandı. Beşiktaş maçı bizim açımızdan gayet güzel geçti. Konyaspor güzel bir oyun sergiledi. İki haftalık süreçte fiziksel anlamda belki istenen kıvama gelemesek de bu iki haftalık sonucu gayet olumlu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından 2 haftalık milli maç arasını "çok iyi" değerlendirmek istediklerine vurgu yaptı.

Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşılaşmalarında hiçbir hakem hatasıyla karşılaşmadıklarını anımsatan Erkan, "Süper Lig'in ilk haftasını maç yapmadan geçtik. İkinci ve üçüncü hafta oynadığımız iki karşılaşmada da hiçbir hakem hatasına maruz kalmadık. Bu bizim açımızdan sevindirici bir durum." diye konuştu.

Hakemlerin de insan olduğunu bu yüzden onların da hata yapabileceklerinin altını çizen Erkan, şunları kaydetti:

"Bu hafta deplasmada karşılaşacağımız Yukatel Denizlispor karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Geçmişte Konyaspor'un maçlarında bariz hataları olduğu için Hüseyin hocaya kamuoyunda belli tepkiler var. Biz bu duygulardan arınmış ve gayet rahat bir şekilde maça çıkmasını istiyoruz. İki maçtır karşılaştığımız doğru hakem kararlarının, Yukatel Denizlispor maçında ve sonrasında da sağlıklı bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Hüseyin hocamızın da iyi bir maç yöneterek, adının hatalarla değil güzelliklerle anıldığı bir maç olmasını temenni ediyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sağlık kahramanlarına modern yol desteği
Sağlık kahramanlarına modern yol desteği
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği sabah sporları devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği sabah sporları devam ediyor

Konya Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
12:45
İkindi
16:04
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Konya Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Kaşınhan Eczanesi
Karatay
Pekcan Eczanesi
Karatay
Burak Eczanesi
Selcuklu
Gülden Eczanesi
Selcuklu
Karabulut Eczanesi
Selcuklu
Karakaya Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Dutlu Ala Balık Restoran kısa sürede balıkseverlerin gözdesi oldu
Dutlu Ala Balık Restoran kısa sürede balıkseverlerin gözdesi oldu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Konya'da eşini silahla öldürüp intihara kalkışan sanık yargılanıyor
Konya'da eşini silahla öldürüp intihara kalkışan sanık yargılanıyor
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.