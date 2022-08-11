KONYASPOR VADUZ MAÇI CANLI İZLE! Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi?

Konyaspor Vaduz maçına saatler kaldı. Temsilcimiz Konyaspor bu turu geçerse play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak. Peki Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi? İşte Konyaspor Vaduz maçı canlı yayın bilgileri...

KONYASPOR - VADUZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında, 11 Ağustos Perşembe günü Vaduz ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - VADUZ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Konyaspor - Vaduz maçı A Spor'da saat 20.00'de canlı olarak ekrana gelecek.

A Spor frekans bilgileri şu şekilde:

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

KONYASPOR - VADUZ MAÇININ HAKEMİ GUİLLERMO CUADRA FERNANDEZ KİMDİR?

Guillermo Cuadra Fernandez 25 Nisan 1984 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de dünyaya geldi.

Guillermo Cuadra Fernandez İngilizce ve beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmıştır.

Hakemliğe 2013'te Segunda Division B'de başlayan Fernandez 2015 Segunda División'da görev almıştır. 2018 itibariyle de La Liga'da görev alan Cuadra Fernandez 220'den bu yana FIFA listesinde yer almaktadır.



