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KONYASPOR VADUZ MAÇI CANLI İZLE! Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi?

11.08.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Vaduz maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rövanş karşılaşmasında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Vaduz'u konuk edecek. Futbolseverler, 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçın rövanş karşılaşması için internette araştırma yapmaya başladı. Karşılaşmaya dair "Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi?", "Konyaspor Vaduz maçı canlı izle" gibi soru ve konu başlıkları aratılıyor. İşte detaylar...

KONYASPOR VADUZ MAÇI CANLI İZLE! Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi?

Konyaspor Vaduz maçına saatler kaldı. Temsilcimiz Konyaspor bu turu geçerse play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak. Peki Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi? İşte Konyaspor Vaduz maçı canlı yayın bilgileri...

KONYASPOR - VADUZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında, 11 Ağustos Perşembe günü Vaduz ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - VADUZ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Konyaspor - Vaduz maçı A Spor'da saat 20.00'de canlı olarak ekrana gelecek.

A Spor frekans bilgileri şu şekilde:

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

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KONYASPOR - VADUZ MAÇININ HAKEMİ GUİLLERMO CUADRA FERNANDEZ KİMDİR?

Guillermo Cuadra Fernandez 25 Nisan 1984 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de dünyaya geldi.

Guillermo Cuadra Fernandez İngilizce ve beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmıştır.

Hakemliğe 2013'te Segunda Division B'de başlayan Fernandez 2015 Segunda División'da görev almıştır. 2018 itibariyle de La Liga'da görev alan Cuadra Fernandez 220'den bu yana FIFA listesinde yer almaktadır.


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Konyaspor FC Vaduz Vaduz Konyaspor - Vaduz
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