SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Konyaspor Vaduz maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Vaduz maçı canlı izle!

Konyaspor Vaduz maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Vaduz maçı canlı izle!

11.08.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Vaduz maçının saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Futbolseverler 11 Ağustos 2022 Perşembe (bugün) UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak maç öncesi, internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Futbolseverler "Konyaspor Vaduz maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Konyaspor Vaduz maçı canlı izle" gibi soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

Konyaspor Vaduz maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Vaduz maçı canlı izle!

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Vaduz'u konuk edecek. Bugün oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez düdük çalacak. Peki Konyaspor Vaduz maçı saat kaçta? Konyaspor Vaduz hangi kanalda?

konyaspor

KONYASPOR - VADUZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında, 11 Ağustos Perşembe günü Vaduz ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - VADUZ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Konyaspor - Vaduz maçı A Spor'da saat 20.00'de canlı olarak ekrana gelecek.
A Spor frekans bilgileri şu şekilde:

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor güle oynaya bir üst turda!Konyaspor güle oynaya bir üst turda!
Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! Büyük şokMesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! Büyük şok
Sevilla, Galatasaray'a abone oldu!Sevilla, Galatasaray'a abone oldu!
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Vaduz Konyaspor - Vaduz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Depay transfer ateşini yaktı! "G.Saray'a hayırlı olsun"

Depay transfer ateşini yaktı! "G.Saray'a hayırlı olsun"

Jesus biletini kesmişti! Kimse beklemiyordu

Jesus biletini kesmişti! Kimse beklemiyordu

Benzema tarihe geçti, Real Madrid Süper Kupa'yı kaptı!

Benzema tarihe geçti, Real Madrid Süper Kupa'yı kaptı!

Jesus'tan beklenmedik karar! İşte F.Bahçe'nin Slovacko 11'i

Jesus'tan beklenmedik karar! İşte F.Bahçe'nin Slovacko 11'i

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.