Konyaspor Vaduz maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Vaduz maçı canlı izle!

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Vaduz'u konuk edecek. Bugün oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez düdük çalacak. Peki Konyaspor Vaduz maçı saat kaçta? Konyaspor Vaduz hangi kanalda?
Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında, 11 Ağustos Perşembe günü Vaduz ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Konyaspor - Vaduz maçı A Spor'da saat 20.00'de canlı olarak ekrana gelecek.
A Spor frekans bilgileri şu şekilde:
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.
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