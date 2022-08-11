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Konyaspor Vaduz maçının hakemi Guillermo Cuadra Fernandez kimdir? Guillermo Cuadra Fernandez nereli ve kaç yaşında?

11.08.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Vaduz maçının hakemi Guillermo Cuadra Fernandez, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rövanş karşılaşmasında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Vaduz'u konuk edecek. Peki Konyaspor Vaduz maçının hakemi Guillermo Cuadra Fernandez kimdir? Guillermo Cuadra Fernandez nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Konyaspor Vaduz maçının hakemi Guillermo Cuadra Fernandez kimdir? Guillermo Cuadra Fernandez nereli ve kaç yaşında?

Temsilcimiz Konyaspor bu turu geçerse play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak. Bu sebeple Konyaspor Vaduz maçının hakemi Guillermo Cuadra Fernandez merak konusu oldu. Peki Guillermo Cuadra Fernandez kimdir? İşte Konyaspor Vaduz maçının hakemi Guillermo Cuadra Fernandez ile ilgili bilgiler...

KONYASPOR - VADUZ MAÇININ HAKEMİ GUİLLERMO CUADRA FERNANDEZ KİMDİR?

Guillermo Cuadra Fernandez 25 Nisan 1984 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de dünyaya geldi.

Guillermo Cuadra Fernandez İngilizce ve beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmıştır.

Hakemliğe 2013'te Segunda Division B'de başlayan Fernandez 2015 Segunda División'da görev almıştır. 2018 itibariyle de La Liga'da görev alan Cuadra Fernandez 220'den bu yana FIFA listesinde yer almaktadır.

KONYASPOR - VADUZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında, 11 Ağustos Perşembe günü Vaduz ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - VADUZ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Konyaspor - Vaduz maçı A Spor'da saat 20.00'de canlı olarak ekrana gelecek.

A Spor frekans bilgileri şu şekilde:

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

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Hakem Konyaspor Vaduz Konyaspor - Vaduz
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