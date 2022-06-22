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Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

22.06.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ​​​​​​​mobilizasyon ve fonksiyonel kuvvet çalışmasıyla başladı.

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, koşuyla sona erdi.

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