Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ​​​​​​​mobilizasyon ve fonksiyonel kuvvet çalışmasıyla başladı.

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, koşuyla sona erdi.



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