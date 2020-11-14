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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

KONYA HABERLERİ  | 14.11.2020 19:31 | Son Güncelleme

Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Amir Hadziahmetovic, Marko Jevtovic, Artem Kravets ve Samuel Eduok'un takımdan ayrı fizyoterapistler Salih Kırışka ve İlker Arıbaş yönetiminde çalıştığı antrenmanda, altyapı takımlarından gelen oyuncular da yer aldı.

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