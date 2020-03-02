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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı: 3 yaralı

SAKARYA HABERLERİ  | 02.03.2020 11:39 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil bariyerlere çarptı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saat 02.00 sıralarında D-140 karayolu Akyazı Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kuzuluk istikametinde seyir halinde olan H.S. idaresindeki 54 HH 707 plakalı otomobil, sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü H.S. ve araçta bulunan M.F. ile Y.S. isimli 3 kişi yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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