Köpeklerinin bulunmasını isteyen çift, vatandaşlardan yardım istedi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki köpeği yuvasından çalınan çift isyan etti. Köpeklerinin bulunmasını isteyen çift Kuşadalı vatandaşlardan yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Yavansu Mahallesi Çalıkuşu Sitesi’nde yaşayan Bilgin Demiral ve Neşe Değirmenci çifti, evlerini aynı site içerisinde başka bir daireye taşıdı. Köpeklerini bir süreliğine apartmanın bodrum katına koyan çift her gün köpeklerinin yanına giderek tuvalet ve yemek ihtiyaçlarını karşılıyordu. Dün sabah saatlerinde köpeklerini tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkartan Değirmenci, köpeklerini tekrar bodrum katına koyup onlara yemek hazırlamak için eve gitti. Yarım saat sonra elinde kap yemeklerle gelen Değirmenci, köpeklerini bodrum katında bulamadı. Genç kadın, durumu, eşi Bilgin Demiral’a aktardı. Köpeklerini her yerde arayan çift, apartmanın dış kısmında duvara yaslanmış halde tahta parçası buldu. Fransız Bulldog cinsi iki köpeğinin buradan çalındığına düşünen çift durumu 155 ekiplerine aktardı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bilgin Demiral ‘’ Bu sabah iki tane Fransız Bulldog cinsi ırk bir köpeğim arka tarafta bulunan pencereden kişi veya kişilerce çalınmıştır. Bu değerli iki köpek sabah saatlerinde öğleye doğru çalındı. Bulan kişiler bizlere köpeklerimizi geri verirlerse şikayetçi olmayacağız. Biz daha önce burada oturuyorduk aşağı tarafa taşınmak zorunda kaldık. Bundan dolayı 15 günlük bir süreçte burada bakmayı düşünüyorduk. Taşınma sürecimiz bittikten sonra köpeklerimizi yanımıza alacaktık’’ dedi.

Şüphelendiği birkaç kişi olduğunu söyleyen Neşe Değirmenci ‘’Şüphelendiğim kişiler var fakat şu anda kesinleşmediği için kimseyi suçlamak istemiyorum. Havalimanına, otogara bilgi aktardım. Köpeğimi satacaklarını düşünüyorum. Lütfen bulan kişiler bana yavrularımı getirsinler’’ dedi.



