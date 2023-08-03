Köprüden uçan otomobildeki sürücü yaralandı

Kaza; Karabük Mahallesi, KArabik köprüsü üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden mahalleye seyir halindeki Soner Yerebakan’ın kullandığı 07 VIC 14 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya uçtu. Kayalıkların üzerine düşerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yaralı olarak atlattı. Soner Yerebakan sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.