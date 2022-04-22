Kordsa, İtalyan Microtex Composites şirketinin çoğunluk hisselerini satın alıyor

İSTANBUL (AA) - Kordsa, Avrupa'da süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites şirketinin çoğunluk hisselerini satın alıyor.

Şirket açıklamasına göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, global liderliğini ve satış ağını yurt dışı yatırımlarıyla pekiştiriyor.

İleri malzeme şirketi olma yolunda kararlılıkla ilerlerken, her geçen gün Avrupa’daki ve dünyadaki yerini sağlamlaştırmaya devam eden Kordsa, kompozit teknolojileri iş kolunda 2016 yılında devreye aldığı Türkiye'de örnek sanayi-üniversite iş birliği modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımının ardından, 2018-2019 yıllarında, ABD pazarında satın almalar gerçekleştirdi.

Şimdi ise Kordsa, Türkiye'de ve ABD'de yapılan yatırımları takiben Avrupa'da süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites şirketinin çoğunluk hisselerini satın alıyor.

Avrupa doğrudan yabancı yatırımlar onayının alınması için gerekli olan kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak, söz konusu satın almanın, 2022 yılının ikinci çeyreğinde sonuçlandırılması bekleniyor.

Kordsa, kompozit teknolojileri alanına yapacağı bu yatırımla, hem sektör ve ürün bazlı çeşitlilik imkanı sağlamayı hem de mevcutta kuvvetli havacılık müşteri portföyünü çeşitlendirerek özellikle otomotiv ve motor sporları alanında hizmet yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

- "Önemli bir adım daha atmış oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Sanayi Grubu ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, "Sabancı Holding olarak sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiriyoruz. Bu satın alma ile topluluk vaadimize yönelik önemli bir adım daha atmış oluyoruz.

Yaşamı güçlendirme hedefi ile yola çıkan kompozit iş birimimiz, bu yatırım ile Avrupa'da global ayak izimizi güçlendirecek. Bu kapsamda sürdürülebilirlik odaklı yeni teknolojilerle ülkemizde ve dünyada büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kordsa Üst Yöneticisi (CEO) İbrahim Özgür Yıldırım da süper lüks otomotiv ve motor sporları segmentlerinde ürün portföylerini genişletecek olan bu yatırımın, şirketin güçlü bir konumda olduğu havacılık dışındaki farklı sektörlerde de Kordsa'nın geliştireceği ürünlere yepyeni fırsatlar yaratacağına inandığını belirtti.

Microtex Composites Genel Müdürü Massimiliano Becagali ise "Kordsa, gerek kompozit teknolojilerinde Amerika’da havacılık endüstrisindeki girişimleriyle gerekse Türkiye'deki AR-GE merkezleriyle öncü bir şirkettir. Teknik tekstil sektöründe de dünyada lider olan Kordsa ile yaptığımız ortaklıktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklığın Microtex Composites'i de güçlendireceğine ve uluslararası bir dinamizm katacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

