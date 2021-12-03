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Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı nedeniyle İzmir'de video mapping gösterisi yapıldı

03.12.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kore Kültür Merkezi'nin 10. yılı nedeniyle İzmir'de video mapping gösterisi yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi'nde Kore Kültür Merkezi'nin 10. yıl kutlamaları kapsamında video mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park, etkinlikteki konuşmasında, iki ülke arasındaki kültürel alışverişi teşvik etmek amacıyla 13 Ekim 2011 tarihinden bu yana önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çalışmalarıyla Türkiye ve Kore arasındaki dostluğun gelişmesine katkıda bulunduklarını aktaran Kee Houng Park, iki ülke halkının da kardeş olduğunu ifade etti.

Kee Houng Park, İzmir Saat Kulesi'ne yansıtılacak video mapping gösterisinin Kore ve Türkiye dostluğunun bir anısı olarak kalacağını belirtti.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ise Kore ve Türkiye kardeşliğinin köklü bir tarihe sahip olduğunu dile getirdi.

Karaçanta, Kore Kültür Merkezi'nin 10. yıl dönümünü kutlayarak, "Güzel şehrimize Kore'den gelecek dostlarımızı davet ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Saat Kulesi üzerinde video mapping olarak iki ülkenin 6. yüzyılda Göktürkler ve Kore Krallığı Goguryeo'nın arasındaki temas ile başlayan dostluk hikayesini anlatan video gösterildi.

İzmir'deki video mapping gösterileri 12 Aralık'a kadar sürecek.

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