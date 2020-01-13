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  4. Körfez Belediyesi’nde imzalar atıldı

Körfez Belediyesi’nde imzalar atıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Sendikası arasındaki “Sosyal Denge Sözleşmesi” atılan imzalarla yenilendi.Körfez Belediyesi ile Memur-Sen’e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasındaki “Sosyal Denge Sözleşmesi” yenilendi.

Körfez Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Sendikası arasındaki “Sosyal Denge Sözleşmesi” atılan imzalarla yenilendi.
Körfez Belediyesi ile Memur-Sen’e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasındaki “Sosyal Denge Sözleşmesi” yenilendi. Körfez Belediyesi toplantı salonu’nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, Şube Yöneticileri Faruk Zihni, Mehmet Gökkaya, Fevzi Karataş, Aziz Kılıç, Volkan İmran Şan, Cihat Karagöz, İş Yeri Temsilcisi Orhan Tuna, kurumda çalışan yönetici ve memurlar katıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Kocaeli Şube Başkanı Sadicen Aygen düzenlenen imza töreninde Sosyal Denge Sözleşmesi’ni imzaladılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Sizlerin iyi bir yaşam sürmesini, çocuklarınızla birlikte geleceğinize güvenle bakmanızı istiyoruz. Belediye çalışanlarımızın mutluluğu ve çalışma şartları bizim için önemli. Başarımız sizlerin eseri, hizmetlerinizin karşılığıdır. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Kente en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade eden Söğüt, “Körfez’de inşallah yeniliklere hep birlikte imza atacağız. Amacımız; ekip ruhunu en üst seviyelere çıkarabilmek, halkımıza, ülkemize ve her şeyden önemlisi içinde yaşadığımız kentimize en kaliteli hizmeti sunabilmektir. Körfez Belediyesi olarak, bu kente beklenilen en güzel hizmetleri sunmak hepimizin asli görevi olmalıdır. Atılan imzaların başta çalışma arkadaşlarımıza, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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