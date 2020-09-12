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Körfez vapurunda ilkyardım eğitimi

İZMİR HABERLERİ  | 12.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Dünya İlkyardım Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında Körfez vapurlarıyla seyahat eden yolculara ilkyardım uygulamalarına ilişkin eğitim verildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in pandemi öncesi dönemde kurduğu Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğünün İlkyardım Birimi tarafından İzdeniz A.Ş.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Dünya İlkyardım Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında Körfez vapurlarıyla seyahat eden yolculara ilkyardım uygulamalarına ilişkin eğitim verildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in pandemi öncesi dönemde kurduğu Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğünün İlkyardım Birimi tarafından İzdeniz A.Ş. vapur hatlarında ilkyardım bilinçlendirme ve tanıtım çalışmaları yapıldı. Yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde ve Konak, Pasaport, Karşıyaka ve Bostanlı hatlarında yolculuk süresince verilen eğitimlerde ilkyardımın önemine dikkat çeken uygulamalara yer verildi. Yaşam kurtaracak bilgilerin sunulduğu eğitimler yolculardan büyük ilgi gördü.

"İlkyardım hayat kurtarır"
Ölümcül vakalarda hastanın 5 dakika içinde hastaneye ulaşması durumunda kurtulma şansının yüzde 70 olduğu, 25 dakika içinde hastaneye ulaşıldığı takdirde bu oranın yüzde 50’ye düştüğü, sürenin bir saate uzaması durumunda ise hastanın kurtulma şansının sıfıra yaklaştığı bilgisi eğitimlerde yolcularla paylaşıldı. İlkyardım eğitmenleri, afetlerde ve acil durumlarda ilkyardım uygulamalarını etkin bir şekilde, zamanında ve doğru uygulayabilen kişi sayısının artmasının, ölüm ve sakat kalma durumlarını aynı ölçüde azaltacağını anlattı.

188 ülkede kutlanıyor
2003 yılından bu yana her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü Dünya İlkyardım Günü olarak 188 ülkede kutlanıyor. İzmir’de ilkyardım hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında dijital ekranlarda yayınlanan ilkyardımın önemini anlatan videolar ve şehrin çeşitli noktalarında asılan afişler aracılığıyla özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, ilkyardımcı olmaya davet edildi.

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