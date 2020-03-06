YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez’de şehitler için dua edildi

Körfez’de şehitler için dua edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.03.2020 15:29 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İdlip’te şehit düşen askerler için düzenlenen mevlit programına katıldı.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Derneği ile Düzce Yığılcalılar Derneği’nde İdlip’te hain saldırıda şehit düşen Mehmetçik için mevlit programına katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İdlip’te şehit düşen askerler için düzenlenen mevlit programına katıldı.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Derneği ile Düzce Yığılcalılar Derneği’nde İdlip’te hain saldırıda şehit düşen Mehmetçik için mevlit programına katıldı. İlk olarak Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Derneği’nin programına katılan Başkan Şener Söğüt, şehitlerimizin kanlarının asla yerde kalmadığını ve kalmayacağını belirtti.
Vatan uğruna toprağa düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum diyen Başkan Şener Söğüt, “Ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda yedi düvele boyun eğmeyen ecdadın torunları, bugün de vatan için, ezan ve bayrak için kahramanca mücadele ediyor. Allah Mehmetçiğimizi korusun ve kahraman ordumuza daima zaferler nasip etsin’’ diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Park halindeki araç küle döndü

Park halindeki araç küle döndü

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Mersin Barosu, 2020 yılını ’Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı’ ilan etti

Mersin Barosu, 2020 yılını ’Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı’ ilan etti

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:19
Öğle
13:17
İkindi
16:29
Akşam
19:04
Yatsı
20:22

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Kandıra Eczanesi
Kandira
Can Eczanesi
Golcuk
Elif Eczanesi
Derince
Çankaya Eczanesi
Darica
Gamze Eczanesi
Golcuk
Pelin Eczanesi
Golcuk
Darıca Leyla Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.