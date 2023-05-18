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Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor

18.05.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçede yeşil alanların sayısını çoğaltan Körfez Belediyesi, Belen Mesire Alanının düzenleme çalışmalarını da tamamladı.

Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor

Park yapımı ve revize çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, meydan düzenlemeleriyle de yeşil alanlar oluşturuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program dahilinde, İlimtepe Mahallesi ile Belen Mahallesi’ni birbirine bağlayan ve atıl durumda olan alan düzenlenerek, vatandaşların keyifli vakit geçireceği yeşil alana dönüştürüldü.

7 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip olan ve yeşil alana dönüştürülen Belen Mesire Alanında park, 4 kamelya, 3 bank ve spor aletleri bulunuyor. Ağaçlandırma çalışmalarının da yapıldığı alan içerisinde yürüyüş yolları, araç yolu ve açık otopark alanı da yer alıyor.


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